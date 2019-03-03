Божена Рынска впала в тяжелейшую депрессию, заявила ее родственница. Пока состояние писательницы остается крайне нестабильным.
<a href="http://33live.ru/novosti/03-03-2019-ne-sovsem-adekvatnye-veshhi-rodstvennica-bozheny-rynski-vyskazalas-o-sostoyanii-vdovy-.html" target="_blank">Не совсем адекватные вещи: родственница Божены Рынски высказалась о состоянии вдовы </a> - Божена Рынска впала в тяжелейшую депрессию, заявила ее родственница. Пока состояние писательницы остается крайне нестабильным.
[url=http://33live.ru/novosti/03-03-2019-ne-sovsem-adekvatnye-veshhi-rodstvennica-bozheny-rynski-vyskazalas-o-sostoyanii-vdovy-.html]Не совсем адекватные вещи: родственница Божены Рынски высказалась о состоянии вдовы [/url] - Божена Рынска впала в тяжелейшую депрессию, заявила ее родственница. Пока состояние писательницы остается крайне нестабильным.