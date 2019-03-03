Красноярск стал сегодня спортивной столицей для студентов всего мира. Там открылась зимняя Универсиада.

Красноярск стал сегодня спортивной столицей для студентов всего мира. Там открылась зимняя Универсиада.Вот он, грандиозный праздник студенческого спорта, взрывает тишину красноярских сопок. Искры огня зажигают сердца спортсменов и зрителей. Зрелище невероятной красоты, где в основе сюжета — величественный Енисей, дух Сибири и культурные коды десятков народов. Неотъемлемая часть торжеств — парад спортсменов. Многие не в силах сдержать эмоций.Игры, едва начавшись, уже стали частью мирового студенческого спорта и частичкой биографии каждого из участников. Такой праздник стал возможен во многом благодаря поддержке Международной федерации университетского спорта, отметил президент России."Мы всегда чувствовали ваше плечо, поддержку. Хочу выразить надежду на то, что это мероприятие пройдет на самом высоком уровне", — отметил Владимир Путин.Ликованию нет предела.Часы на набережной Енисея вели обратный отсчет до старта зимней Универсиады. В Красноярске ее ждали почти шесть лет. И теперь к проведению соревнований город готов на сто процентов. Он готов поразить гостей природой, размахом, гостеприимством.Немецкая спортсменка Эмма Вайс впервые в жизни с руки кормит северного оленя и знакомится с ездовой лайкой. И иностранцы, и жители самых разных регионов России уже оценили в Красноярске самобытность Сибири и сибиряков.Беречь старинные традиции на берегах Енисея умеют. В Красноярске развернута настоящая этнодеревня, можно даже заглянуть в чум и узнать, как живут коренные народы Севера.Но рядом — восхищаются иностранцы — совсем другая Сибирь: современные отели, новейшие спортивные комплексы, высокие технологии. В городе снега почти нет, а на спортивных трассах — настоящие сугробы. Их готовили всю зиму при помощи специальных пушек.Универсиада — мощнейший импульс для Красноярского края: эту тему Путин обсудил с главой региона. Один из важнейших нюансов — развитие городского транспорта Красноярска, в том числе перспективы запуска подземки."Нужно связать метро, скоростной трамвай, электрички в единый комплекс. Тогда одно будет дополнять другое и эффективно работать. Город развивается. Экономить надо, безусловно, но когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени на вырост должны строиться", — сказал Владимир Путин.Теперь на проведение летней Универсиады 2023 года намерен претендовать Екатеринбург. Где уже есть и опыт, и инфраструктура — город принимал матчи чемпионата мира по футболу. А в Красноярске уже вовсю идет борьба за медали.