Отказ от разоружения бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал опасным явлением.

Отказ от разоружения бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал опасным явлением. Выступая на торжественном обеде, посвященном дню рождения Горбачева, экс-президент с сожалением отметил, что ранее принятые договоры о разоружении перестали действовать. А это "может привести мир к катастрофе".2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 88 лет. Торжественный обед прошел в кругу друзей и родных Горбачева. Политические и общественные деятели прислали поздравительные телеграммы, отметив вклад Горбачева в дело разоружения, заслуги в период гласности и перестройки.