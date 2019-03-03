Матчем в Москве между Спартаком и питерским СКА продолжилась стартовая серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. Красно-белые сенсационно дважды одолели фаворита в Санкт-Петербурге (2:0 и 3:2), но дома проиграли армейцам 2:5.

Матчем в Москве между "Спартаком" и питерским СКА продолжилась стартовая серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги в Западной конференции. "Красно-белые" сенсационно дважды одолели фаворита в Санкт-Петербурге (2:0 и 3:2), но дома проиграли армейцам 2:5.СКА, похоже, сделал выводы после двух домашних матчей, в которых забил всего два гола. Теперь армейцы сразу "взяли быка за рога" и уже к середине игры вели 4:1. На гол Федорова точными бросками ответили Гусев (дважды), Гавриков и Барабанов.В концовке хозяева один гол отыграли (Злобин), сняли вратаря, но получили шайбу от Барабанова в пустые ворота. Но в серии Кубка Гагарина "Спартак" по-прежнему впереди (2:1) и следующий матч снова проведет на домашнем льду.