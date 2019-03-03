В Москве на арене Мегаспорт продолжается клубный чемпионат мира по пляжному футболу. В субботу московский Спартак в рамках полуфинала турнира встречался с итальянской Катанией и потерпел поражение.

В Москве на арене "Мегаспорт" продолжается клубный чемпионат мира по пляжному футболу. В субботу московский "Спартак" в рамках полуфинала турнира встречался с итальянской "Катанией" и потерпел поражение.Соперники провели упорный поединок, итогом чего стал ничейный результат после основного и дополнительного времени матча – 4:4. Победитель полуфинала был выявлен в серии послематчевых пенальти. Точнее оказались футболисты итальянского клуба – 4:3.Таким образом, финал Мундиалито не будет представлен российскими командами. "Спартак" поборется за бронзу с "Фламенго" из Бразилии. Еще один российский клуб – "Локомотив" занял 7 место, обыграв в утешительном поединке белорусский БАТЭ – 7:0.За титул чемпиона мира поспорят "Катания" и португальская "Брага". Матч состоится третьего марта.