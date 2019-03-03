Журналисты телекомпании Рен-ТВ написали жалобу в полицию города Находка, в которой заявили, что в реабилитационном центре морских млекопитающих в бухте Средняя в Приморье охрана не дает им снимать, а на сотрудников канала было совершено нападение.

Журналисты телекомпании "Рен-ТВ" написали жалобу в полицию города Находка, в которой заявили, что в реабилитационном центре морских млекопитающих в бухте Средняя в Приморье охрана не дает им снимать, а на сотрудников канала было совершено нападение.Так, на сайте канала сообщается, что охранники центра повредили оборудование съемочной группы и пытались разбить телефон корреспондента Леонида Китраря. Кроме того, на съемочную группу телеканала, которая работала над сюжетом о "китовой тюрьме", напали неизвестные люди, некоторые из них были в масках.Когда журналисты попытались подойти поближе к вольерам, в которых в неволе содержатся косатки, белухи и моржата, охранники сначала сбили и повредили коптер съемочной группы. Сотрудники Рен-ТВ попытались забрать свою технику, но им навстречу выбежали пятеро мужчин. Они устроили потасовку. Когда корреспондент решил снять происходящее, один из мужчин попытался выбить из его рук телефон.Со своей стороны, зоозащитница Нина Зырянова, присутствовавшая при этом, рассказала, что журналист и оператор "Рен-ТВ" приехали в бухту Средняя без согласования с сотрудниками центра. Они хотели сделать кадры в том числе с воздуха.По словам Зыряновой, оператор запустил свой личный квадрокоптер, но он потерял управление и упал. К месту падения подбежали сотрудники центра, около десяти человек. Один из них схватил коптер, ударил о землю и забросил в море. Оператору пришлось зайти в воду по пояс, чтобы достать аппарат.По этому факту полиция Находки проводит проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Там уточнили, что жалоба в правоохранительные органы поступила в субботу, 2 марта.В приморской бухте Средняя под Находкой в специальном центре передержки, называемом экологами "китовой тюрьмой", находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток и несколько десятков белух. В связи с их незаконным выловом возбуждено уголовное дело.Президент РФ Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу РФ вместе с научными организациями до 1 марта решить судьбу этих животных. 28 февраля в ЦОС ФСБ проинформировали, что пограничное управление ФСБ по Приморскому краю привлекло к административной ответственности ряд организаций за плохое содержание косаток и белух под Находкой. Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной 1 марта заявил, что ведомство держит под своим контролем ситуацию с морскими животными, находящимися в центре передержки. В Минприроды 1 марта сообщили, что сформулировали ряд предложений по решению судьбы животных из "китовой тюрьмы" в Приморье и направят их Путину, при этом отметив, что "однозначной позиции ученых пока нет", добавляет РИА Новости.