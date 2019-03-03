Европа выделит Порошенко 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья. Украинский президент считает, что щедрые пожертвования вызваны движением Украины в Европу.

Европа выделит Порошенко 50 миллионов евро на поддержку безопасности Азовского побережья. Такое заявление сделал украинский президент, выступая на заседании Совета регионального развития Одесской области в субботу. По его словам, средства выделяются в рамках специального проекта в связи с инцидентом в Керченском проливе.Порошенко добавил, что средства будут направлены и на поддержку Мариуполя и Бердянска, "хватит и на Черноморское побережье и Дунай". Он считает, что щедрые европейские "пожертвования" вызваны "движением Украины в Европу". По этой же причине у украинских товаропроизводителей не будет проблем со сбытом своей продукции в Евросоюзе, украинская экономика "выйдет из пике". По статистике, более 42% украинского экспорта направляется в Европу. Порошенко прогнозирует рост этих цифр до 50%, что компенсирует провалы в украинской экономике, после потери российского рынка.Во время провокации в Керченском проливе 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных моряков возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.