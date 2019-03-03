Президент России Владимир Путин в субботу, 2 марта, объявил об открытии XXIX Всемирной Зимней Универсиады в Красноярске. Глава государства поздравил все с началом соревнований и пожелал удачи, а также красивых и ярких побед.

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 марта, объявил об открытии XXIX Всемирной Зимней Универсиады в Красноярске.Выступая на церемонии открытия этого спортивного мероприятия, которая проходит на городской "Платинум Арене", глава государства поздравил все с началом соревнований и пожелал удачи, а также красивых и ярких побед.Президент поприветствовал всех участников и гостей Универсиады. Он назвал ее всемирным праздником студенческого спорта. Путин выразил уверенность в том, что дни Универсиады запомнятся спортсменам и зрителям на всю жизнь.Российский лидер пожелал, чтобы Универсиада в Красноярске стала "яркой страницей" в истории мирового спорта, какими стали летняя Универсиада в Казани, Олимпийские игры в Сочи, а также чемпионат мира по футболу. По его словам, РФ провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне.Путин вместе со зрителями стоя приветствовал российскую сборную, которая прошла по стадиону в ходе парада команд.Со своей стороны, президент FISU Олег Матыцин заявил в ходе своего выступления на церемонии, что Россия, организовав зимнюю Универсиаду на высоком уровне, доказала, что является надежным партнером.Он охарактеризовал начинающиеся соревнования как крупнейшее спортивное событие 2019 года и указал, что они открывают новую страницу в летописи международного студенческого движения. "Внимание мировой общественности обращено на Красноярск", — сказал Матыцин.Он выразил глубокую признательность руководству России, оргкомитету и всему Красноярскому краю за высокий стандарт подготовки от имени международного университетского спортивного сообщества.Зимняя Универсиада пройдет в России впервые в истории. Игры продлятся со 2 по 12 марта, будут разыграны 76 комплектов медалей в 11 видах спорта.Прямую трансляцию церемонии открытия Универсиады вел сайт 33Live.RuRu.