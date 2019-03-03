Американское издание U.S. News & World Report, опубликовало свой рейтинг самых влиятельных стран мира в 2019 году. В него входят 25 государств. Первое место в этом списке занимают США, Россия на второй строчке.

Американское издание U.S. News & World Report, опубликовало свой рейтинг самых влиятельных стран мира в 2019 году. В него входят 25 государств.Первое место в этом списке стран, которые считаются самыми сильными, занимают США. Статус самой могущественной державы мира они получили, поскольку имеют самую большую в мире экономику и наибольший военный бюджет (только в 2017 году США потратили свыше 610 миллиардов долларов на военную технику и персонал).Кроме того, Америка названа лидером в так называемой войне с терроризмом, она является крупнейшим донором НАТО, а также предоставляет миллиарды долларов военной помощи странам по всему миру. Так, в 2017 году США предоставили другим государствам экономическую помощь более чем на 35 миллиардов долларов и военную помощь почти на 15 миллиардов долларов.Следующими в рейтинге указаны Россия и Китай, За первой тройкой следуют Германия, Великобритания, Франция и Япония – страны с крупной экономикой, предоставляющие большие объемы международной помощи. Восьмое и девятое места занимают Израиль и Саудовская Аравия, они тратят на военные нужды больший процент своего ВВП, чем США. Завершает топ-10 Южная Корея.В список попали также ОАЭ, Канада, Иран, Швейцария, Австралия, Турция, Индия, Италия, Ирак, Сингапур, Швеция, Пакистан, Испания, Катар и Бельгия.Рейтинги лучших стран 2019 года, сформированные в партнерстве с BAV Group, подразделением глобальной маркетинговой коммуникационной компании VMLY&R и Уортонской школой Университета Пенсильвании, основаны на опросе, в котором более 20 тысяч человек из четырех регионов США.