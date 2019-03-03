В Афинах по запросу Украины задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина. По словам его адвоката, Киев обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. До 2011 года Калинин занимал пост вице-президента компании ТНК-BP Коммерс на Украине.

В Афинах по запросу Украины задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина. По словам его адвоката Янниса Рахиотиса, Киев обвиняет Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране. До 2011 года Калинин занимал пост вице-президента компании "ТНК-BP Коммерс" на Украине, сообщает телеканал "Россия 24".Сейчас россиянин находится в греческой тюрьме, власти страны ждут получения запроса на экстрадицию. В российском посольстве в Греции заявили, что оказывают необходимую помощь задержанному. А его адвокат подчеркнул, что дело это исключительно политическое. По словам защитника, Калинин находится в списке известного сайта "Миротворец"; его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича."Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины", — сказал Рахиотис.Калинина задержали в афинском аэропорту 28 февраля. Он находился в служебной командировке, добавляет РИА Новости.