В египетском Каире состоялся очередной этап Кубка мира по фехтованию. В соревнованиях рапиристов победу одержала российская спортсменка Инна Дериглазова. В финале она взяла верх над итальянкой Аличе Вольпи.

В египетском Каире состоялся очередной этап Кубка мира по фехтованию. В соревнованиях рапиристов победу одержала российская спортсменка Инна Дериглазова. В финале она взяла верх над итальянкой Аличе Вольпи.Финальное сражение олимпийская чемпионка 2016 года выиграла со счетом 15:7. По ходу турнира Дериглзаова поочередно обыграла итальянку Эрику Чипрессу, полскую соперницу Марту Хаусман, соотечественницу Ларису Коробейникову, француженку Аниту Блазе и Сумире Цюдзи.Именно Цюдзи в паре с американкой Ли Кифер завоевали бронзовые медали.