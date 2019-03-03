При посадке в петербургском аэропорту Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт прилетел из Москвы. Он был вынужден вернуться обратно в столицу на запасной аэродром.

В аэропорту Пулково пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Обошлось без пострадавших. ЧП произошло с лайнером Boeing-767 компании Uzbekistan Airways.Борт прибыл в Санкт-Петербург из Ташкента, уточняет телеканал "Россия 24". Пассажиров на автобусах быстро доставили в терминал, самолет отбуксировали на место стоянки.Ранее в тот же вечер в Пулково сне смог приземлиться борт из Москвы. Он был вынужден вернуться обратно в столицу на запасной аэродром. Решение о возвращении в Москву было принято экипажем.Аэропорт Пулково работает в штатном режиме, несмотря на плохие погодные условия – шквалистый ветер и снег. В воздушной гавани ведется регулярная очистка взлетно-посадочных полос. Проверку ЧП с самолетом из Ташкента проводит полиция, сообщает ТАСС.