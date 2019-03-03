Соединенные Штаты препятствуют эвакуации беженцев из сирийского лагеря Эр-Рукбан. Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, американские военные отказались пропустить автобусные колонны на территорию зоны Эт-Танф.

Соединенные Штаты препятствуют эвакуации беженцев из сирийского лагеря "Эр-Рукбан". Как сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон, американские военные отказались пропустить автобусные колонны на территорию зоны Эт-Танф, где располагается лагерь.Транспорт выдвинулся накануне, чтобы забрать первую партию беженцев и вывезти их из опасной зоны, напоминает телеканал "Россия 24".Ситуацию в лагере называют не иначе как гуманитарной катастрофой. В "Рукбане" отмечается полная антисанитария, нехватка продовольствия и медикаментов, несколько десятков человек умерли. Ранее сирийские власти при поддержке российских военных организовали два гуманитарных коридора для выхода из "Эр-Рукбана", однако из-за угроз со стороны боевиков беженцы не смогли самостоятельно покинуть лагерь.