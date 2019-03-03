Столичный торговый центр Мега (Теплый Стан) эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Звонок от анонима поступил в полицию.

Столичный торговый центр "Мега" (Теплый Стан) эвакуирован из-за сообщения о бомбе. Звонок от анонима поступил в полицию.В настоящее время у ТЦ работают спасатели и полиция, сообщает РИА Новости.В январе по Росси прокатилась очередная волна ложных сообщений о "минировании". Ранее такая же волна звонков произошла в 2017 году и охватила 75 регионов страны. Только в Москве ущерб от телефонных террористов приблизился к 150 миллионам рублей.