На прошлой неделе знаменитой российской певице исполнилось 65 лет. Свой юбилей Любовь Успенская отпраздновала с большим размахом.

На прошлой неделе знаменитой российской певице исполнилось 65 лет. Свой юбилей Любовь Успенская отпраздновала с большим размахом.Торжество прошло в одном из дорогих ресторанов. Среди гостей были звезды шоу-бизнеса: музыкант Леонид Агутин, певица Кети Топурия, актер Сергей Светлаков и многие другие. В свой праздник знаменитость получила множество подарков. Так, певец Николай Басков вручил ей дизайнерскую сумку и положил туда "на удачу" приличную сумму денег, а Нелли Кобзон преподнесла ей дорогую шаль ручной работы.Самый главный презент ей сделал супруг – бизнесмен Александр Плаксин. Он подарил ей белоснежный Роллс-Ройс. Стоимость автомобиля составляет около 30 миллионов рублей. Предприниматель настоял на том, чтобы салон машины был оформлен в особенном стиле: потолок украсили звездами, а на сиденьях лежали подушки с монограммой. Тем не менее осталась недовольна подарком."Обещал "Фантом", но обманул, подарил просто обычный Роллс-Ройс. Но я не расстроена. Он любит дарить мне машины. Я когда с ним познакомилась, он мне подарил кабриолет, но тогда было скромнее, конечно, всего лишь Мерседес с открытым верхом", – передает слова исполнительницы .Напомним, в 1989 году певица в четвертый раз вступила в брак. Ее избранником стал бизнесмен Александр Плаксин. Супруги живут вместе уже более 30 лет. У пары есть дочь Татьяна. Девушка увлекается живописью.