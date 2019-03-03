Машина BMW врезалась в автобусную остановку на Люблинской улице в Москве. Пострадали два человека. По другим данным, на Люблинской улице столкнулись четыре автомобиля и пострадали четыре человека.

Машина BMW врезалась в автобусную остановку на Люблинской улице в Москве. Пострадали два человека.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГИБДД, BMW вылетел на остановку после столкновения с другим автомобилем. Пострадавшие находились в машинах, на остановке людей, к счастью, не было. На месте работают представители экстренных служб.Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что на Люблинской улице столкнулись четыре автомобиля и пострадали четыре человека. На место прибыли машины скорой помощи. Сейчас движение на улице сильно затруднено.