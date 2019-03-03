В учреждении обещают построить бассейн

В учреждении обещают построить бассейн28 февраля врио первого замгубернатора Владимирской области Марина Чекунова проинспектировала ход реконструкции спортшколы им. А. В. Паушкина в Гусь-Хрустальном. Работы, стартовавшие в 2018 году, обещают завершить в феврале 2020 года.За это время в школе построят бассейн и приведут в порядок здание. На сегодняшний день выполнено 26% работ. Сейчас в учреждении ремонтируют кровлю, стены, хоккейную коробку.Напомним, на реконструкцию из областного бюджета было выделено 154 миллиона рублей, а из местного - 17 млн.