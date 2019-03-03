Более 200 тысяч человек вышли на акцию против расизма и миграционной политики итальянского правительства в Милане.

Более 200 тысяч человек вышли на акцию против расизма и миграционной политики итальянского правительства в Милане.Активисты недовольны действиями главы МВД Маттео Сальвини, по инициативе которого Италия с лета 2018 года начала ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов. В первую очередь речь идет о запрете на вход в порт судам, подбирающим в море мигрантов и привозящим их на территорию Италии.Благодаря принятым мерам только за семь месяцев приток нелегалов снизился на 80 процентов. Однако активисты уверены, что эти действия — неправомерны, и такое отношение к нелегальным мигрантам можно расценить как расизм.