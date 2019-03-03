В Дагестане десятки взрослых и детей остались без крыши над головой после того, как крупный пожар произошел в горном селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В Дагестане десятки взрослых и детей остались без крыши над головой после того, как крупный пожар произошел в горном селе Тисси-Ахитли в Цумадинском районе. К счастью, погибших и пострадавших нет.Как бы ни пытались горцы, но найти что-либо под обломками уже невозможно. Документы, личные вещи — все уничтожено вместе с родовыми домами. Здесь говорят, что сгорели не просто здания — сгорела история семей.Классическая горская архитектура террасного типа. Крыша одного дома является двором вышестоящего. Колоритно. Но в таких ситуациях положение крайне усугубляет. Именно поэтому расчеты не могли подступиться к очагу. По узким сельским улочкам пожарные рукава пришлось тянуть почти на 200 метров, а добровольцы прибывали помочь едва ли ни со всей округи.Сразу два штаба, в райцентре и Махачкале, созданы для оказания первой помощи обездоленным — как материальной так и психологической. Под свой контроль ситуацию взял глава республики Владимир Васильев, прибывший на место происшествия."Мы определились, каким образом будут осуществляться выплаты, каждый из вас будет знать. Из Миграционной службы сюда приедут люди. Будут помогать оформить быстрее документы", — заверил Владимир Васильев.На то, чтобы решить вопросы с компенсацией для тех, кто остался без жилья, а это порядка 60 человек, в том числе и дети, у комиссии есть один месяц. Первую гуманитарную помощь погорельцы получили, но от размещения в лагерях временного проживания отказались. Каждого забрали к себе близкие. Родственные связи в горах традиционно крепки.