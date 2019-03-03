Велогонщица сборной России Дарья Шмелёва стала чемпионкой мира в дисциплине гит на 500 метров. На всепланетном турнире в польском Прушкове наша велосипедистка преодолела дистанцию за 33,012 секунды. Это четвертый столь весомый титул Шмелевой в карьере.

Велогонщица сборной России Дарья Шмелёва стала чемпионкой мира в дисциплине "гит на 500 метров". На всепланетном турнире в польском Прушкове наша велосипедистка преодолела дистанцию за 33,012 секунды. Это четвертый столь весомый титул Шмелевой в карьере.Надо сказать, что соперницы оказали нашей спортсменке весьма достойное сопротивление. Ставшая серебряным призёром представительницы Украины Елена Старикова уступила Шмелёвой всего 0,295 секунды, а "бронзовая" австралийка Карле Маккаллок – менее полу-секунды (+0,407).