В США утверждают, что создали против Мадуро чуть ли не единый фронт, как говорится, обеих Америк: от Аляски до Огненной Земли. Что же, у нас есть возможность получить правдивый ответ на этот вопрос и взглянуть на происходящее изнутри.

Украина и оппозиция Венесуэлы. Знаете на что похоже? На "Иран-контрас". Кого помимо аналогий имел в виду Сергей Лавров под теми соседями Венесуэлы, которые, по его словам, не принимают линию Вашингтона? В США утверждают, что создали против Мадуро чуть ли не единый фронт, как говорится, обеих Америк: от Аляски до Огненной Земли. Что же, у нас есть возможность получить правдивый ответ на этот вопрос из первых рук и взглянуть на происходящее изнутри.Первым делом из всех латиноамериканских столиц заглянем в уругвайский Монтевидео. А я просто обязан поблагодарить всех тех, кто звонил и писал мне после того, как недавно мне вручили там высокую награду — премию "почетного гостя". Это такой аналог статуса почетного гражданина Монтевидео. Впрочем, и мэру-интенданту Даниэлю Мартинесу и сенатору Рафаэлю Микелини, и другим гостям церемонии я сказал, что считаю эту медаль коллективной наградой всему Институту Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк, который вот уже много лет мы развиваем с моими южноамериканскими товарищами: Габриэлой Касуло, Моникой Родригес и, конечно, с Херардо Блейером, замечательным тонким уругвайским политическим аналитиком.Уругвайцы, как никто, имеют право на особый (и даже решающий) взгляд на природу происходящего с демократией в Латинской Америке. Первая "двадцатка" стран всего мира из Индекса демократии, который составляет авторитетнейший лондонский журнал "The Economist". Выше Уругвая в мире — только "старая" Европа, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Кстати, как ни ищите, в этой "двадцатке" полноценных демократий вы не увидите флажка США: Америка в этом лондонском индексе относится к демократиям "несовершенным".Тогда в Венесуэле был еще Уго Чавес. Но когда он, основатель Боливарианской Республики, скончался (вскоре после президентских выборов 2013 года), то возникла коллизия: назначать на его место тогдашнего спикера парламента или признать президентом того, кто уже был избран, пусть еще и не вступил в должность: это был как раз Николас Мадуро, которого теперь знают уже все. И вот тогда на правах председателя южноамериканского блока MERCOSUR свое слово сказал тогдашний президент Уругвая Хосе Мухика: если есть выбор народа, если прошли выборы, значит, президент — Мадуро.По поводу следствий недавних повторных выборов Мадуро косвенно в Уругвае ответили тем, что принимают из Венесуэлы беженцев (кстати, как и с Кубы, а до этого из Сирии). И именно в Уругвае сейчас разработали "механизм Монтевидео", по налаживанию диалога в Венесуэле. Кстати, Мадуро это предложение о диалоге принял, пусть он и не в восторге от призывов к новым выборам, а вот Гуайдо диалог отверг. Но при этом в глаза ему смотреть не одним уругвайцам. "Механизм Монтевидео" еще поддерживают и Мексика, и все без исключения страны Карибского сообщества, которое называется CARICOM.На берегу Карибского моря — сама Венесуэла. А вокруг — страны того самого CARICOM. Все это — бывшие владения европейских держав. То есть воспоминания о колониализме там часто весьма и весьма свежие. Нас ждет материал из тех двух бывших британских колоний, что делят архипелаг Гренадины. Это Сент-Винсент и Гренадины и собственно Гренада — с ее мускатным орехом на флаге и с ее историей: она ведь уже пережила интервенцию США.Именно там, у берегов Венесуэлы, в гренадском St George's, наш Институт и правительство Гренады недавно провели уже Второй форум "Карибы — Евразия" — теперь под эгидой Клуба St George's, то есть общего для всех Святого Георгия.При первом взгляде, карибская Гренада — рай земной: лазурные воды, шикарные пляжи, буйная тропическая растительность. Но в 2004-м рай обернулся адом — пришел ураган "Айван". Он оставил от столицы Гренады Сент-Джорджеса "рожки да ножки". Жилье было разрушено на 80%. Казалось, что страна уже никогда не поднимется.Но вот после того ужаса прошло не так много времени — и все опять в порядке. Первая мысль: это, наверное, бывшая метрополия Британия подсобила. Здесь много что напоминает о временах Британской империи. Например, Методистская церковь (запрещена в РФ) или автомобильные номера британского образца, да и движение левостороннее. А вот и местные полицейские в форме британского образца, с королевскими знаками отличия. Правда, наличие здесь представителя короны не остановили американское вторжение.К этим событиям еще вернемся, а пока — современная Гренада. Например, новенький Олимпийский центр построили здесь китайцы. Значит, зачем-то им это надо. А вот на горе — новый парламент. Его после урагана возвели Эмираты. На Карибах — смена эпох. Былые колониальные правители, скорее, ушли, чем остались.Здесь даже британского посольства нет. А какие есть? Естественно, Соединенных Штатов. Есть вездесущие теперь китайцы. Россия представлена, но послом по совместительству в Гайане. Также последние годы во всем Западном полушарии — всенепременно посольство Венесуэлы.Это именно Венесуэла восстанавливала на Гренаде главное: не парламент и не олимпийский центр, а столь нужное всем жилье. Раньше кроме США такое количество программ на Карибах реализовывала только революционная Куба.Заглянем к венесуэльцам. Это больше, чем посольство, — центр."Это не единственный такой центр на Карибах. Еще есть в Гайане, Суринаме и других странах", — рассказывает Дана Лэзарес, директор Венесуэльского института культуры и сотрудничества в Гренаде.- Чем вы здесь занимаетесь?- Например, преподаем испанский язык. Бесплатно. И для детей, и для взрослых.Такое ценят. И хотя сама Гренада в социализм уже наигралась, даже в самом буржуазном антураже рассуждает так."Только при Чавесе Венесуэла начала делиться своими нефтяными доходами с жителями Карибских островов, чтобы помочь нам улучшить нашу жизнь. Нынешняя ситуация в Венесуэле — это искусственно созданный кризис. И в нем можно разглядеть все то, что было свойственно во времена конкистадоров", — считает Честер Хамфри, председатель Сената Гренады.Перелетаем с Гренады в соседнее государство Сент-Винсент и Гренадины. Резиденция премьер-министра. Картина.- Это ведь не Иисус Христос?- Нет, это не Иисус Христос, — говорит Ральф Гонсалвиш, премьер-министр Сент-Винсент и Гренадин.- Конкистадор?- Да. Ко времени тайной вечери ведь еще не была опубликована Библия. Да и меча у Христа не было, и денег.Композиция, конечно, провокационная. Но смысл... Конкистадора сначала взяли в кольцо, а потом победили борцы за национальное освобождение, пусть и в местной, карибской, интерпретации.Продолжаем разговор с видом на бывшую колониальную, а теперь государственную столицу Кингстаун.- Давайте проведем простой подсчет. В Западном полушарии — 35 независимых стран. Сколько из них против того, что сейчас затеяли США в отношении Венесуэлы?- На протяжении последних трех лет США пытались протащить свою резолюцию против Мадуро через Организацию Американских Государств, — сказал Ральф Гонсалвиш.- В которую входят все.- Все, кроме Кубы, так что 34. Они пытались собрать на протяжении этих лет две трети голосов для принятия резолюции.- И этого так и не произошло?- Конечно.Соседу вторит глава МИД Гренады Питер Дэвид: "Хватит бить в барабаны войны. Мы призываем поддержать Уругвай, Мексику и страны CARICOM, которые присоединились к "механизму Монтевидео", к диалогу"."Международное право гласит: нельзя угрожать применением силы против другой страны. Статья 2, параграф 4 Устава ООН", — подчеркнул Гонсалвиш.- Вы хорошо подготовились.- Невмешательство во внутренние дела, никакого военного вторжения — этого требует закон. А Венесуэлу погружают в осаду так, будто на дворе Средние века."Мы, страны Карибского содружества, считаем, что Венесуэлу надо оставить в покое, чтобы она сама решила свои проблемы. Мы не согласны с теми, кто утверждает, что время для переговоров прошло. Поэтому мы приветствуем позицию целого ряда стран в Совбезе ООН, которые призвали к диалогу", — отметил Питер Дэвид. И это должен быть не такой "диалог", как во времена колоний.А в фортах, оставшихся на этих островах от британцев и французов, пушки смотрят не на море, а вглубь: боялись восстаний аборигенов и рабов. На Сент-Винсенте этому посвящена целая галерея картин на исторические темы. Что же касается экспериментов местных художников, то на это участники культурной программы российско-карибского форума ответили своим.В крупнейшем на Гренаде храме Непорочного Зачатия — воскресная месса. Храм — католический. И, несмотря на очень карибский антураж, это, конечно, очень консервативные христиане, представления которых, например, о семейных ценностях очень близки к русскому православию. Впервые в истории Гренады к католикам и обращаются православные.Директор музея Поленова из Тульской области, правнучка художника-передвижника Наталья Поленова, привезла на Гренаду по согласованию с Минкультом России первую в истории выставку репродукций библейских сюжетов. Набожные гренадцы явно были тронуты.Из своего исторического наследия гренадцы показали нам, прежде всего, Национальный музей, расположенный в одном из старейших зданий острова. Из, скажем так, промышленной истории — ванна Жозефины, подаренная соседней Мартиникой, так и оставшейся французской. Здесь же — ковшы с английских фабрик по производству знаменитого рома. Выжимали соки из рабов от восхода до заката. К счастью, теперь на Карибах — новая экономика. Инвестиции — со всего мира. И странам Евразийского союза надо наверстывать."То, что начиналось, как конференция "Новый рассвет", теперь обернулось конференцией под названием "Следующий шаг", уже очередным сбором Клуба Святого Георгия", — сказал Николас Стил, министр международного бизнеса Гренады.На деловом форуме "Евразия – Карибы" — главный по международному бизнесу министр — Николас Стил, делегаты от Федеральной налоговой службы, от Россельхознадзора, от частного бизнеса и с самой Гренады, и из соседних государств.Но какой с этим островами может быть бизнес? Во-первых, конечно, вложения в инфраструктуру и сферу услуг. Такие острова, как Гренада, — на пороге туристического бума, пусть даже, несмотря на отсутствие виз, добираться сюда из России и даже из Западной Европы могут, конечно, только весьма состоятельные люди. Но ведь и отдача от инвестиций выше.Делегат от Россельхознадзора приехала посмотреть, как наладить прямые поставки экзотических фруктов в Россию.- У вас очень красивая страна, но есть кое-что такое, чего не хватает этой гавани, — грузового корабля, на борту которого в Старый свет отправлялись бы карибские сельскохозяйственные товары. Но отправлялись бы не в Британию или Нидерланды, при всем уважении к ним, а напрямую в Россию. Да, в России продаются сельхозпродукты из этого региона, но они всегда маркированы импортером откуда угодно. Насколько реалистично установление канала прямой торговли без посредников?- Реалистично. Например, мы продаем живых лобстеров в моллюсков. Их доставляют самолетом через Майами, — сказал Ральф Гонсалвиш.- Но не в Россию.- В этом-то и дело. Вот почему для нас важно выстраивать эти отношения. Именно поэтому я в скором времени надеюсь посетить Москву.- Тогда, может, и Петербургский экономический форум?- Отличный вариант.А вот российская продукция сюда уже идет. Например, хлеб.- Правда, что местные земли стали импортерами российской пшеницы тоже?- Да. Если раньше мы удивлялись, когда Россия стала поставлять 750 тысяч тонн пшеницы в Мексику и думали, что это неожиданно, то потом добавились Венесуэла, Чили, Эквадор и Гаити, — отметила директор ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Юлия Королева.То есть деньги здесь водятся. А российские налоговики удостоверились: Карибы присоединились к глобальному автоматическому обмену информации о финансовых счетах."Россия присоединилась к глобальному автоматическому обмену информации о финансовых счетах. В 2018 году первый обмен произошел, многие страны Карибского бассейна уже стали нашими партнерами по обмену этой информацией. Гренада присоединится к ним в следующем году, то есть за этот налоговый период, за 2019 год, информация будет передана в Федеральную налоговую службу в следующем году", — пояснил начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля ФНС РФ Дмитрий Вольвач.Гренадцы подчеркивают: для них расширения торговли — больше, чем просто бизнес."Конечно, речь идет об инвестициях, но и о государственном строительстве", — отметил Николас Стил.Российские власти готовы именно что выстроить потоки."Если мы уже поставляем столь диковинный фрукт из Эквадора, думаю, поставлять сезонные фрукты из стран Карибского бассейна — это следующий шаг, который мы всегда можем реализовать", — сказала Юлия Королева."Следующий шаг", — так называлась нынешняя конференция "Карибы – Евразия", проходившая теперь под эгидой учрежденного в прошлом году Клуба Святого Георгия. На его бизнес-сессиях обо всем этом был уже весьма предметный разговор."Когда друг с другом начинают общаться люди, политики могут уже отойти и в сторону", — уверен Николас Стил."Было бы вообще интересно сделать неделю представления российской продукции в странах Карибского бассейна, выбрать любую из стран, куда приедут коллеги из соседних. Так же, наоборот в России, чтобы мы могли друг друга лучше узнать", — считает Юлия Королева."Этот форум позволяет участникам напрямую обозначить свою точку зрения и работу над перспективными проектами в рамках развития отношений России и Евразии со странами Карибского бассейна. Это фантастическая возможность завязать новые деловые контакты и посмотреть, какие двери могут открыться при совместных усилиях", — подчеркнула Анджелика О'Донахью, помощник советника премьер-министра Антигуа и Барбуды."Я думаю, это хорошо, потому что тот глобальный прозрачный мир, в котором мы живем, он хрупкий и нуждается в коммуникациях. И если где-то коммуникации не хватает, там обычно возникают самые большие проблемы", — подчеркнул Дмитрий Вольвач.И вот уже посол России вручает премьер-министру Сент-Винсент и Гренадин модель Sukhoi Superjet. Как раз таких самолетов не хватает местным авиалиниям."Пожалуйста, скажите моему брату Владимиру Путину, что когда мы с ним встретимся, мы поговорим об этом региональном самолете", — заверил Ральф Гонсалвиш."Мы как ведущий российский авиапроизводитель гражданских самолетов расширяем границы сбыта. Очевидно, что экономика местных стран растет, а с ней развивается и интенсивность авиасообщений, которая требует более вместительных машин. Гренада, если мы подойдем более предметно к возможным вариантам сотрудничества, может стать базовой площадкой", — заявил Евгений Андрачников, старший вице-президент ОАО "Гражданские самолеты Сухого".Пока же отечественный авиапром представлен на Гренаде самолетами советского производства, расстрелянными во время американского вторжения. Правда, до сих пор в местном музее не было никаких советских экспонатов, хотя американцы и утверждали, что эти винтовки на Гренаду тогда поставил СССР через Кубу. Компенсируем тем, что вручаем музейщикам советские газеты за октябрь 1983-го. Заголовки — говорящие. Хотя сейчас почти такие же в ходу у многих латиноамериканцев. Из-за событий вокруг Венесуэлы есть что вспомнить.Справедливости ради стоит сказать, что увлечение революционной демократией на англоязычных Карибах было кратковременным. Сработала устойчивая система, учрежденная все теми же британцами. Так, кого как не гренадцев спросить о демократии в Венесуэле?"В мае прошлого года я был в Венесуэле наблюдателем на выборах президента. И мы, представляющие англоязычные демократии британского образца, как в Вестминстере, были удовлетворены увиденным. Имело место официальное, сертифицированное заключение о том, что Николас Мадуро был избран в результате свободных и честных выборов", — подчеркнул Честер Хамфри.Но что если, не пропихнув Гуайдо, США все-таки пойдут на вооруженные вторжение?"Мы обращаемся к истории и вспоминаем такие примеры, как Ирак, Ливия и так далее. Подобные акции в нашем регионе станут катастрофой для всех наших стран", — уверен Питер Дэвид."Все, что происходит у наших братьев в Латинской Америке, так или иначе может отразиться и на нас", — считает Анджелика О'Донахью.По мнению Ральфа Гонсалфиша, "действующее правительство США делает из Венесуэлы заложницу той ситуации, которая сложилась во внутренней политике и вокруг президента самих же Соединенных Штатов"."Мы призываем политических деятелей в США, в Конгрессе и Сенате, к установлению диалога между всеми участниками происходящего. Мы призываем их не считать венесуэльцев пешками и не допустить того, чтобы народ Венесуэлы стал инструментом для удовлетворения американских интересов. Мы призываем их остудить свой пыл и задуматься о возможных последствиях военного вторжения для всех нас", — заявил Питер Дэвид."На мой взгляд, страны Карибского бассейна заняли правильную позицию: делают акцент на принципе невмешательства во внутренние дела Венесуэлы", — сказала Анджелика О'Донахью.- На вашу работу как-то повлияли события на том берегу?- Не сказать что так уж повлияли: мы по-прежнему открыты, принимаем учеников, они приходят каждый день, но теперь не только для учебы, но и чтобы поддержать нас, оставить записи, — рассказала Дана Лэзарес.- У вас есть книга солидарности?- Да.- Можно взглянуть? Пишут о солидарности с Мадуро: "Руки прочь от Венесуэлы!"- Да. Руки прочь!"Некоторые американские чиновники и видные деятели размышляют о войне еще и в Никарагуа: ястребы уже выстроились в очередь. Но в случае с Венесуэлой все из-за нефти", — уверен Честер Хамфри.По мнению Ральфа Гонсалвиша, "Венесуэла не представляет угрозы безопасности США".- С вами выходили на связь представители Гуайдо? Предлагали перейти на их сторону?- Нет, такого не было, — заверила Дана Лэзарес.