Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как доводил ее Николай Цискаридзе в свое время. Но при этом светская львица признала, что именно артисту она обязана головокружительной карьерой.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как доводил ее Николай Цискаридзе в свое время. Но при этом светская львица признала, что именно артисту она обязана головокружительной карьерой.Материал дополняется.