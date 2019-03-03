Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как доводил ее Николай Цискаридзе в свое время. Но при этом светская львица признала, что именно артисту она обязана головокружительной карьерой.
<a href="http://33live.ru/novosti/03-03-2019-volochkova-rasplakalas-iz-za-ciskaridze.html" target="_blank">Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе</a> - Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как доводил ее Николай Цискаридзе в свое время. Но при этом светская львица признала, что именно артисту она обязана головокружительной карьерой.
[url=http://33live.ru/novosti/03-03-2019-volochkova-rasplakalas-iz-za-ciskaridze.html]Волочкова расплакалась из-за Цискаридзе[/url] - Балерина Анастасия Волочкова рассказала, как доводил ее Николай Цискаридзе в свое время. Но при этом светская львица признала, что именно артисту она обязана головокружительной карьерой.