За это его приговорили к трём годам тюрьмы

За это его приговорили к трём годам тюрьмыВ Киржачском районном суде вынесли приговор местному жителю, который ударил ножом своего отчима. Инцидент произошёл год назад, 22 февраля 2018 года.Мужчина пришёл домой в нетрезвом виде и увидел в комнате отчима, который якобы должен был быть на работе. У родственников возникла ссора, в ходе которого молодой человек нанес ножом удар оппоненту в район груби. Мужчина получил ранение легкого и несколько других травм, признанные судом тяжёлыми. После происшествия злоумышленник с места преступления убежал.Подсудимый так и не признал свою вину, однако суд признал мужчину виновным и приговорил его к лишению свободы на срок 3 года в колонии общего режима.