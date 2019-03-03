Мужчине пришлось сутки провести за решеткой

Мужчине пришлось сутки провести за решеткойВо Владимире пьяного местного жителя в конце января этого года задержали полицейские и доставили в местное здание УМВД России.Но задержанный оказался бунтарем и при проверке документов решил высказать правоохранителям все, что думает. Мужчина вел себя крайне нагло, дерзко, вызывающе и в присутствии других владимирцев и полицейских смело ругался матом. На предложение правоохранителей прекратить балаган он не реагировал.На судебном заседании в свое оправдание мужчина объяснил, что был сильно пьян. Октябрьский районный суд признал его виновным в административном правонарушении и отправил под арест на сутки.