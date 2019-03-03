Правоохранительные органы столицы устанавливают все обстоятельства жуткого двойного убийства, произошедшего на северо-востоке Москвы. В частности, удалось установить, когда именно произошло преступление.

Правоохранительные органы столицы устанавливают все обстоятельства жуткого двойного убийства, произошедшего на северо-востоке Москвы. В частности, удалось установить, когда именно произошло преступление.Известие о жуткой расправе, которую мужчина устроил своим жене и ребенку, шокировало россиян. Известно, что убийца душил своих жертв, бил супругу по голове и нанес ей более 40 ударов шилом.Полиции, которая ведет расследование дела, удалось узнать, в какой временной промежуток произошло преступление. Так, еще в 7:30 мск 2 марта женщина отправила на работу сообщение о том, что она опоздает на утреннюю летучку, передает "Московский комсомолец". А спустя всего полчаса хозяйка квартиры, родная тетя погибшей, зашла в ванную и обнаружила там убийцу в крови. Таким образом, трагедия произошла с 7:30 до 8:00 мск.Также удалось узнать подробности о самом подозреваемом. Он учился в филиале гуманитарно-педагогической академии в Ялте. Его отец – известный в Крыму писатель, лауреатом фестивалей "Пристань менестрелей", "Чеховская осень", "Крымское приключение -2016" и других.Причиной неадекватного поведения мужчины называют "внезапное помешательство". Соседи и знакомые семьи рассказывают, что ранее пара жила дружно и никаких скандалов у них не было. Женщина ходила на работу в МФЦ, а мужчина активно занимался спортом. Подробности произошедшего устанавливает полиция.Напомним, утром 2 марта в экстренные службы Москвы поступило сообщение о жуткой расправе в одной из квартир на северо-востоке столицы. По предварительным данным, мужчина сперва зверски убил своих жену и ребенка, а затем попытался свести счеты с жизнью. Его доставили в больницу.