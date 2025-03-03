С 10:00 до 11:00 часов будет проводиться техническая проверка местной автоматизированной системы.

5 марта во Владимире завоют тревожные сирены. Управление гражданской защиты сообщает, что в период с 10:00 до 11:00 часов будет проводиться техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.Во время испытаний будут включены электрические сирены, и произойдет перехват каналов цифрового телевещания с трансляцией речевых сообщений по телевидению, проводному и FM радиовещанию. Администрация города обращается к жителям: в случае включения системы не следует предпринимать никаких действий.Напомним, ранее мы писали, что