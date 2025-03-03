У женщины в зоне СВО пропал сын.

Жительница Суздальского района Владимирской области обратилась за помощью к депутату Госдумы . У женщины в зоне СВО пропал сын. По закону близкие родственники участников спецоперации, признанные пропавшими без вести, имеют права на получение ежемесячного денежного довольствия военнослужащих.Однако Татьяне Ж. выплаты перестали приходить. Об этом она рассказала депутату Госдумы от Владимирской области Алексею Говырину, который ее поддерживает в поисках сына и находится с ней на постоянной связи. Так, во время очередной беседы она обмолвилась о произошедшем.— Как только Татьяна Александровна сообщила про прекратившиеся выплаты, сразу обратился в воинскую часть, Минобороны, в прокуратуру и добился, чтобы средства стали поступать на счет матери бойца, — рассказал Алексей Говырин. — Когда бюрократия мешает справедливости, важно вмешаться лично.Парламентарий отметил, что будет лично следить, чтобы мать солдата не обижали не только с текущими выплатами, но и погасили образовавшуюся задолженность.