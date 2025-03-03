Парламентарий будет заниматься координацией работы региональных отделений, избирательных штабов и кандидатов на местах.

Депутат Игорь Игошин стал уполномоченным на выборах во Владимирской области. Решение об этом утвердил Президиум Генсовета «Единой России».Парламентарий будет заниматься координацией работы регионального отделения, избирательных штабов и кандидатов на местах. Выборы депутатов пройдут осенью 2025 года в 14 муниципальных образованиях. На кону - 261 мандат. Старт кампании будет дан в июне.Также партия проведет предварительное голосование, которое пройдет с 5 марта по 25 мая.«Предварительное голосование это уникальное преимущество нашей партии. На протяжении многих лет оно обеспечивает предварительный отбор наиболее сильных кандидатов, которые в последствие будут бороться за мандаты», — пояснил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.