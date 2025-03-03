Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области проголосовали за увеличение выплат многодетным семьям по ипотеке. На прошедшем заседании регионального парламента рассматривался

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области проголосовали за увеличение выплат многодетным семьям по ипотеке. На прошедшем заседании регионального парламента рассматривался проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки. Речь шла об увеличении с 450 тысяч до 1 миллиона рублей размера субсидии на погашение ипотечных выплат для семей, у которых третий и последующие дети родились после 1 января