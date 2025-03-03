Ассоциация, работающая с 2007 года, занимается развитием предпринимательства в сфере гостеприимства

Глава администрации Суздаля Владимирской области Алиса Бирюкова была единогласно избрана президентом Ассоциации малых туристских городов России. Поздравления ей выразил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем телеграм-канале, отметив успешную подготовку Суздаля к празднованию 1000-летия и признание преобразований города на федеральном уровне.Ассоциация, работающая с 2007 года, занимается развитием предпринимательства в сфере гостеприимства и защиту интересов малых и средних городов России.Напомним, ранее мы писали, что