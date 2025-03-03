Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова стала президентом Ассоциации малых туристских городов России. Такое решение единогласно приняли участники круглого стола по развитию малых

Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова стала президентом Ассоциации малых туристских городов России. Такое решение единогласно приняли участники круглого стола по развитию малых городов, который состоялся в Общественной палате РФ в Москве. Как отметил губернатор Александр Авдеев, под руководством Алисы Бирюковой «Суздаль успешно завершил подготовку к празднованию своего 1000-летия». Александр Авдеев, губернатор области Юбилейный год прошел