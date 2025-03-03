Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова стала президентом Ассоциации малых туристских городов России. Такое решение единогласно приняли участники круглого стола по развитию малых
<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2025-glavu-administracii-suzdalya-izbrali-prezidentom-associacii-malyx-turistskix-gorodov-rossii.html" target="_blank">Главу администрации Суздаля избрали президентом Ассоциации малых туристских городов России</a> - Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова стала президентом Ассоциации малых туристских городов России. Такое решение единогласно приняли участники круглого стола по развитию малых
[url=https://33live.ru/novosti/03-03-2025-glavu-administracii-suzdalya-izbrali-prezidentom-associacii-malyx-turistskix-gorodov-rossii.html]Главу администрации Суздаля избрали президентом Ассоциации малых туристских городов России[/url] - Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова стала президентом Ассоциации малых туристских городов России. Такое решение единогласно приняли участники круглого стола по развитию малых