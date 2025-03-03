РЖД запускает туристический поезд «Вдоль Оки». Первые поездки планируются 16 и 23 мая. В течение двух дней пассажиры посетят достопримечательности Нижнего Новгорода и Мурома в сопровождении

РЖД запускает туристический поезд «Вдоль Оки». Первые поездки планируются 16 и 23 мая. В течение двух дней пассажиры посетят достопримечательности Нижнего Новгорода и Мурома в сопровождении гида. Как сообщают в РЖД, поезд станет настоящим «отелем на колесах», то есть днем пассажиры будут гулять по историческим местам, а ночью возвращаться в комфортабельные вагоны. С утра туристы