С 28 февраля по 2 марта в Москве прошел XXVI Конгресс педиатров России.

С 28 февраля по 2 марта в Москве прошел XXVI Конгресс педиатров России, в котором приняла участие делегация из Владимирской области в составе 28 человек. Участники обсудили важные темы, такие как диагностика и лечение детских заболеваний, развитие педиатрии и вопросы детского питания.Также состоялась церемония награждения лучших медицинских организаций, работающих с детьми. В номинации «Медицинская организация педиатрического профиля 2024 года» победителем стала Муромская районная детская больница. Главный врач Татьяна Пивикина отметила, что эта победа является результатом командной работы и постоянного развития учреждения. Больница работает без случаев младенческой смертности и предлагает уникальные услуги, включая кабинет психического здоровья и отделение медико-социальной помощи.Муромская районная детская больница располагает стационаром на 81 койку и тремя поликлиническими учреждениями, обеспечивающими до 1000 посещений в день. Кроме того, в новой детской поликлинике организован комплексный осмотр детей 1, 3 месяцев и 1 года.