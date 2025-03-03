Сегодня, 3 марта, в 22:10 на НТВ состоится премьера сериала «Дети перемен», который летом частично снимали на улицах Владимира. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Картина

Сегодня, 3 марта, в 22:10 на НТВ состоится премьера сериала «Дети перемен», который летом частично снимали на улицах Владимира. Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Картина повествует о трех братьях и их матери Флоре. Она работает водителем троллейбуса. События происходят в непростое время – 90-е. Главные роли достались звездам российского кино: Виктории Исаковой, Вячеславу Копейкину,