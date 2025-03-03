В городе появится дом-музей академика-химика Александра Несмеянова

Известный меценат, предприниматель, депутат Заксобрания области Евгений Федоров рассказал об уникальной находке, сделанной в полузаброшенном доме на улице Свободы в Киржаче.Даже непосвященный человек обратит внимание на эту постройку: большой дом на семь окон. Взгляд остановится на оригинальных наличниках. Есть веранда с выходом в сад. Воображение невольно дорисует, как полтора века назад тут кипела жизнь! В Киржаче подобных по размеру домов, увы, уже почти нет. Это – родовая усадьба Несмеяновых-Рудницких. Именно здесь провел детство, школьные, студенческие годы человек, труды которого высоко оценили все ведущие европейские университеты и Академии наук. А сам он всю жизнь связал в первым вузом страны.Киржачские корниВ дом уже зашли реставраторы. Рабочие обнаружили здесь документы от предыдущих хозяев. Какие архивы хранил старый дом и что именно за находка сделана, узнаем в самое ближайшее время. Евгений Федоров намерен не просто восстановить этот дом, но и открыть здесь дом-музей Александра Николаевича Несмеянова. Уверены, что далеко не все знают об этом человеке, но его имя и дела достойный памяти и почестей. Речь идет об академике, президенте Академии наук СССР, ректоре МГУ директор ИНЭОС, дважды Герое Социалистического труда, лауреате Сталинской и Ленинской премий. Вклад этого человека в развитие не только отечественной, но и мировой химической науки считается колоссальным. Достаточно заметить, что более десятка национальных академий наук разных стран приняли его в почетные члены.Александр .несмеянов родился 28 августа (9 сентября) 1899 года в Москве в учительской семье. Однако его родители были тесно связаны с Киржачом.Отец академика - Николай Васильевич - упоминается в метрических книгах Благовещенской церкви Киржача 1889-1893 годов. Он родился в семье священника. Его отец (дед ученого) Василий Ефимович Несмеянов около 8 лет, с июня 1881 по август 1889 года, служил священником, законоучителем и протоиереем Александро-Невской церкви при Киржачской учительской семинарии. В семье было 16 детей.Историки предполагают, что именно под влиянием отца-священника Николай Васильевич поступил в духовное училище, а в 1887 году окончил с золотой медалью Губернскую гимназию во Владимире и стал студентом юридического факультета Московского университета.Мать будущего академика - Людмила Даниловна, урожденная Рудницкая (1878-1958) родилась в Киржаче. Со своим будущим мужем она познакомилась во время учебы в городской гимназии. Николай стал ее репетитором. Молодой человек был старше ее на девять лет: ей 10, а ему 19.После окончания гимназии Людмила уехала работать учительницей начальных классов в одну из деревень уезда. Оттуда-то ее и забрал Николай Васильевич, когда решил остаться в Москве после окончания университета. И во время учебы, и в первые годы службы в Московской Городской управе, да и позже, он сохранял связь с Киржачом, бывал здесь наездами.Сохранились даже воспоминания академика о Киржаче тех лет, которые передал ему отец. «...После Суздаля и перед Шуей Василий Ефимович перевелся в качестве учителя (думаю «законоучителя», хотя не знаю точно) в учительскую семинарию г. Киржача Владимирской губернии... Отец рассказывал, как поразила его перемена природы при переезде из степного, лугового Суздаля в бескрайне-лесной Киржач, как все здесь казалось (и так было до конца его дней) поэтично: и стоящая среди соснового бора семинария, домики которой были раскиданы на высоком берегу Киржач-реки, и вид через заливной луг на утопающий в садах город».Город детства и юностиВ конце 1898 года Николай и Людмила обвенчались в Никольской церкви погоста Заболотья в Киржаче. Но жили молодые в Москве. Там родились их шестеро детей.Есть свидетельства того, что вся семья регулярно приезжала в Киржач к бабушке и дедушке — Рудницким. Их дом стоял на улице Михайловской (ныне — ул. Свобода, дом № 60). Именно в нем Евгений Сергеевич Федоров и его команда при реставрации нашли семейный архив.По материнской линии у Александра Николаевича в Киржаче родились и многие остались двоюродные сестры и братья. Они были его друзьями детства.Киржач сыграл к жизни светилы отечественной химии значимую роль в разные годы жизни. Так, что именно здесь он подростком (1912 год) летом нашел пожелтевший старый учебник химии Рихтера. «Читая его, я открыл для себя совершенно новый мир», - много позже написал он. В эти годы он учился в частной Московской гимназию П.Н. Страхова, которую окончил с серебряной медалью в 1917 году. Каникулы по традиции проводил в Киржаче.Начало Первой Мировой войны (лето 1914 года) семья также застала здесь. Вот что он писал об этом:«Сохранился снимок — вся семья за столом в гостях у Бибановых. Развернутая газета с известием об убийстве в Сараеве. На мирный Киржач пахнуло грозой. Действительно, через несколько дней я увидел объявление, прилепленное к одному из огромных красных деревянных четвероногих пожарных баков, хранивших воду на случай пожара и стоявших на уличных перекрестках Киржача. В нем было извещение о мобилизации. Папа вернулся в Москву. В Киржаче и в деревнях происходили душераздирающие сцены проводов в армию. Началась война...»В начале зимы 1917 года семья Несмеяновых приехала в Киржач из советской Москвы. «Простившись с милым приютом и нашей квартирой навсегда, мы отправились в Киржач, и я впервые в жизни увидел зимний Киржач с огромными сугробами, совершенно заснеженными улицами. Электрический свет снова сменился на керосиновые лампы», - написал он, вспоминая то время.Альма-матер навсегда!Прощание было все же не «навсегда». Александр, несмотря на то, что московский университет в первые годы революции функционировал с большими трудностям: здесь не отапливались аудитории, были проблемы с преподавательским составом, учебу не бросил. Когда лекции были остановлены в МГУ, он поступил в Военно-педагогическую академию на Большой Грузинской улице. Параллельно занимался в лабораториях Народного университета Шанявского. После того, как университет вернулся к привычной жизни, Александр устроился на кафедру ночным сторожем, и все свободное время проводил в лабораториях.Получив диплом университета, остался работать в вузе. По сути, вся его трудовая жизнь связана со старейшим высшим учебным заведением России. Здесь с 1944 по 1980 год он возглавлял кафедру органической химии, в 1944-1948 годах стал деканом химического факультета, а с 1948 года по 1951-й был ректором МГУ.Если говорить о его вкладе в развитие химической науки, то эксперты отмечают ряд проведенных им исследований, направленных на разработку методов синтеза и изучение химических свойств разнообразных представителей важного и обширного класса соединений, находящегося на стыке неорганической и органической химии. Все полученные им патенты имеют широкое практическое применение.... И все это время Киржач остался для него местом, где он вырос среди самых близких людей, где определился с профессиональным призванием. Город оставался тихой гаванью и местом силы.- Говорят, что все мы родом из детства. Изучая историю родного города, неоднократно убеждался в том, насколько много замечательных людей хранят самые теплые чувства к Киржачу. Пока его история представлена перед нами как большая, не до конца прочитанная книга. Продолжаем открывать неизвестные страницы и сохранять память о замечательных людей для будущих поколений. Уверен, родной Киржач еще не раз удивит всю Россию и даст много новых поводов для гордости, - говорит Евгений Федоров.Открытие создание дома-музея академика Несмеянова, по его задумке, станет совместным проектом не только с городом и районом, но и планируется подключить к работе ведущий университет страны.