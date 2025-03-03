Оркестр русских народных инструментов Владимирского областного музыкального колледжа им.А.П. Бородина стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса. О победе рассказали в

Оркестр русских народных инструментов Владимирского областного музыкального колледжа им.А.П. Бородина стал обладателем Гран-при Всероссийского конкурса. О победе рассказали в региональном министерстве культуры. IV Всероссийский конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального образования состоялся 1 марта в Ивановском музыкальном училище. Жюри возглавил заведующий кафедрой народных инструментов, доцент