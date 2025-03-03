Яркое солнце и тепло, за которые мы так любим весеннее время года, в марте разглядеть непросто.

Яркое солнце и тепло, за которые мы так любим весеннее время года, в марте разглядеть непросто. Но онлайн-кинотеатр (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) знает, где их искать, и готов стать для зрителей проводником в весну. В дорогу можно взять загадочное фэнтези, полезный научпоп, интеллектуальные блокбастеры, бодрую дораму и много-много романтики. Все это поклонники хорошего кино найдут среди мартовских премьер онлайн-кинотеатра.6 марта стартует показ одного из самых ожидаемых проектов — восьмисерийного драмеди (18+) из линейки Wink Originals о вынужденных поисках мужа с Сашей Бортич и Никитой Ефремовым. Его главная героиня Таня узнает о серьезном диагнозе и ищет мужчину, который позаботится о ее детях, если она не справится с болезнью.А вот героиня сериала (18+) Фима (Евдокия Лаврухина), кажется, уже всё нашла. Любимое дело процветает, любимый муж Костя (Александр Лавров) носит на руках. Теперь в планах — любимый ребенок. По совету врача пара собирается в путешествие, но незадолго до поездки к Фиме приходит девушка, которая утверждает, что Костя — лицемерный альфонс, виновный в смерти ее сестры, а следующая его жертва — сама Фима. Вопреки всем уговорам, Фима едет в отпуск с мужем и даже не представляет, какую ошибку она совершила. Первую серию этой истории зрители увидят также 6 марта.Любителям разгадывать загадки более мистического характера Wink.ru предлагает комедийный сериал (16+). Братья Шиловы, Серёга (Даня Киселев) и Лёха (Денис Нурулин) после встречи с вампиром открывают в себе суперспособности и заодно узнают, где в городе находится портал между мирами людей и нечисти. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими «туристами» из Темного мира присматривают сотрудники секретной организации «Граница миров» под руководством Павла Никитича (Николай Добрынин). Братья становятся частью необычного коллектива, и теперь им предстоит не только следить за поведением «темных», но и собирать фрагменты мощнейшего артефакта. Заглянуть в загадочный портал зрители смогут 3 марта.Если родной нечисти покажется мало, можно посмотреть, как живут ее заграничные коллеги. Герой семейного фэнтези (6+) Караг (Эмиль Шериф) выглядит обычным подростком, но у него есть удивительная тайна. Он — оборотень: наполовину человек, наполовину пума. Однажды мальчику выпадает шанс поступить в загадочную школу «Кристалл», где учатся подростки, умеющие превращаться в зверей. Карагу предстоит не только обрести новых друзей, но и пройти опасные испытания, узнав свое истинное предназначение. В Wink.ru этот фильм доступен с 6 марта.Тему семейного кино в марте продолжит (6+). Историю путешествия маленькой девочки, вызванного капризом природы, знают и любят несколько поколений. В киноверсии режиссера Игоря Волошина — первая часть приключений Элли (Екатерина Червова) и ее друзей. Фильм полон ярких сказочных спецэффектов, а главные роли в нем исполняют самые настоящие звезды, среди которых Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Светлана Ходченкова (Бастинда) и Дмитрий Чеботарёв (Урфин Джюс).Любознательные зрители и сторонники фундаментального подхода ко всему на свете оценят российский документальный сериал (16+). В формате увлекательного путешествия в мир современных технологий он рассказывает о научных открытиях и достижениях, меняющих привычный взгляд на способности человеческого организма. Каждый фильм цикла посвящен одной теме: кровь, кожа, зрение и разум. Кажется, это реальный шанс научиться использовать завоевания науки для улучшения своей жизни и здоровья. Четыре серии этого научно-популярного проекта Wink.ru покажет 12 марта.Южнокорейское кино не сдает позиций в любое время года. В марте его ценителей ждет остросюжетный сериал «Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син» (16+). В основе сюжета — история бывшего адвоката Ли Хан Сина (Го Су), который становится инспектором по условно-досрочному освобождению в одной из тюрем. Получив эту должность, мужчина обретает власть и может решать, освобождать заключенных или нет. Герой по-своему вершит правосудие, а вот зачем ему это нужно, зрители Винк узнают в первый день весны.Фанаты новинок мирового проката наверняка ждут возможности увидеть фильм знаменитого итальянского режиссера Паоло Соррентино (18+). В 2024 году лента была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Главная героиня в исполнении модели Селесты Далла Порта носит имя сирены, безуспешно пытавшейся соблазнить Одиссея. Реальная Партенопа из Неаполя живет на полную катушку: меняет любовников и увлечения, при этом успевает и учиться в университете и танцевать в ночных клубах. В перерывах Партенопа ведет интеллектуальные беседы с писателями, среди которых и Джон Чивер (Гэри Олдман). Жизнь девушки из состоятельной семьи омрачает лишь одно событие — суицид брата. Фильм завораживает сочетанием красивой картинки и философской атмосферы. Угадать, что это — жажда богемных удовольствий или поиск своего пути, зрители смогут 1 марта.Остаться еще на пару часов в Италии предлагает режиссер Эдвард Бергер. Его картина (18+) рассказывает о борьбе за власть в Ватикане. После внезапной смерти Папы кардиналы готовятся к конклаву — выборам нового главы католической церкви. Организовать и провести строгую, уходящую корнями в века процедуру поручают кардиналу Лоуренсу (Рэйф Файнс). Информация о тайнах главных кандидатах на место Папы, которую он получает, может радикально повлиять на результат выборов и пошатнуть церковные устои. Картина, которая стала триумфатором главных мировых кинофестивалей, а в 2025 году номинирована на «Оскар» в восьми категориях, уже доступна в онлайн-кинотеатре Wink.ru.