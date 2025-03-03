Поездку для них организовал депутат Игорь Игошин.

Молодые специалисты Ковровского оборонного завода им. В. А. Дегтярёва посетили Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. Поездку для них организовал депутат Игорь Игошин.«Мы провели «круглый стол» по решению проблем завода и содействию развитию города воинской славы. Молодежь подняла вопросы благоустройства и чистоты Коврова, наведения порядка на контейнерных площадках - в плане определения одного ответственного за эти территории», — рассказал парламентарий в соцсетях.В состав делегации вошли молодые депутаты горсовета, инженеры, конструкторы предприятия. В рамках мероприятия также стало известно, что решен вопрос о расширении состава научно-производственной роты на ЗиДе до 100 человек. Кроме этого, поддержано предложение о возрождении училищ по подготовке, необходимых предприятиям, кадровых рабочих.«В целом, общение в Госдуме оставило яркие впечатления и углубило знания молодых заводчан о значении российского парламента в управлении государством», — подытожил Игорь Игошин.