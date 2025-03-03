Злоумышленник обещал парню 2 тысячи рублей за помощь.

В Коврове Владимирской области возбуждено уголовное дело против 15-летнего подростка, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, юноша стал фигурантом дела после того, как согласился открыть банковский счет за обещанные 2 тысячи рублей, но так и не получил вознаграждение. Преступление было выявлено в ходе расследования аналогичного случая, связанного с его другом.Следственный комитет напоминает, что открытие банковского счета для передачи его в пользование неизвестным лицам является уголовным преступлением. Родителям настоятельно рекомендуется предупреждать детей о последствиях участия в таких схемах.Напомним, ранее мы писали, что