16-летний подросток из Коврова открыл расчетный счет в банке по просьбе неизвестного лица. Вместо обещанных денег несовершеннолетний попал под уголовное дело. Как рассказали в Следственном

16-летний подросток из Коврова открыл расчетный счет в банке по просьбе неизвестного лица. Вместо обещанных денег несовершеннолетний попал под уголовное дело. Как рассказали в Следственном комитете области, в феврале прошлого года подросток получил сообщение от неизвестного в одном из мессенджеров. Аноним предложил парню заработать – для этого нужно было открыть в банке расчетный счет, предоставив