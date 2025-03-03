16-летний подросток из Коврова открыл расчетный счет в банке по просьбе неизвестного лица. Вместо обещанных денег несовершеннолетний попал под уголовное дело. Как рассказали в Следственном
<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2025-v-kovrove-podrostok-otkryl-bankovskij-schet-dlya-neznakomca-i-popal-pod-ugolovnoe-delo.html" target="_blank">В Коврове подросток открыл банковский счет для незнакомца и попал под уголовное дело</a> - 16-летний подросток из Коврова открыл расчетный счет в банке по просьбе неизвестного лица. Вместо обещанных денег несовершеннолетний попал под уголовное дело. Как рассказали в Следственном
[url=https://33live.ru/novosti/03-03-2025-v-kovrove-podrostok-otkryl-bankovskij-schet-dlya-neznakomca-i-popal-pod-ugolovnoe-delo.html]В Коврове подросток открыл банковский счет для незнакомца и попал под уголовное дело[/url] - 16-летний подросток из Коврова открыл расчетный счет в банке по просьбе неизвестного лица. Вместо обещанных денег несовершеннолетний попал под уголовное дело. Как рассказали в Следственном