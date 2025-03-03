В Коврове судили жителя Владимира. Его признали виновным в совершении четырех преступлений. Мужчина исполнял роль курьера мошенников – забирал у обманутых людей наличку. В общей

В Коврове судили жителя Владимира. Его признали виновным в совершении четырех преступлений. Мужчина исполнял роль курьера мошенников – забирал у обманутых людей наличку. В общей сложности он похитил 2,2 миллиона рублей. Сначала жертвам звонили мошенники и сообщали, что родственник попал в ДТП. Чтобы откупиться от уголовной ответственности – нужна крупная сумма. Дальше в дело вступал