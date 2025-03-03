Житель Меленок попал под уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, в августе 2024 года мужчина нашел в селе Бутылицы Меленковского

Житель Меленок попал под уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, в августе 2024 года мужчина нашел в селе Бутылицы Меленковского района место, где росла дикая конопля. Он сорвал несколько растений и увез к себе домой в Меленки, после чего находку высушил и измельчил для личного употребления. Счастье меленковца длилось