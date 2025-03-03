Поджег автомобиль приятеля из-за пропавшего телефона. В Юрьев-Польском будут судить местного жителя, которого обвиняют в уничтожении чужого имущества и краже. Преступление произошло в

Поджег автомобиль приятеля из-за пропавшего телефона. В Юрьев-Польском будут судить местного жителя, которого обвиняют в уничтожении чужого имущества и краже. Преступление произошло в канун Нового года. Вечером 29 декабря мужчине позвонил его старый приятель. Он попросил пустить на ночь его знакомых. Обвиняемый согласился. С утра он проснулся, но гости уже покинули дом. Вместе с ними