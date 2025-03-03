К трассам начинают выходить лоси.

Во Владимирской области начинают выходить дикие животные на дороги. Весной особенно часто на трассах можно заметить лосей, что приводит к ДТП, предупреждают в правительстве региона.За последние четыре года зарегистрировано 412 аварий с участием диких животных, особенно в Киржачском, Петушинском, Муромском, Судогодском, Суздальском и Александровском районах. Для снижения числа аварий строятся экодуки на трассе М-12 и устанавливаются знаки «Дикие животные».Также для бдительности водителей разработали изображения животных с отражающими элементами.