Отключение произошло еще в 2019 году якобы из-за задолженности по оплате, которой, как оказалось, не было.

Суд обязал садоводческое некоммерческое товарищество собственников недвижимости (СНТСН) «Барвиха» восстановить электроснабжение земельного участка истца, который на протяжении четырех лет пользовался генератором из-за отключения света. Отключение произошло еще в 2019 году якобы из-за задолженности по оплате, которой, как оказалось, не было.Истец подал иск в суд с требованием признать действия СНТСН незаконными и взыскать убытки. Суд установил, что ответчик не предоставил доказательства оснований для отключения электроэнергии, и не соблюдал необходимую процедуру.Решение суда обязывает СНТСН «Барвиха» восстановить электричество на земельном участке в течение 5 рабочих дней и выплатить истцу 90 000 рублей в качестве компенсации материального ущерба.