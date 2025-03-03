В Суздале будут судить жителя Владимира, которого обвиняют в смертельной аварии. ДТП случилось 17 августа прошлого года. Водитель отвлекся на упавший в салоне телефон. Фигурант управлял
<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2025-vladimirec-nasmert-sbil-motociklista-otvlekshis-na-upavshij-telefon.html" target="_blank">Владимирец насмерть сбил мотоциклиста, отвлекшись на упавший телефон</a> - В Суздале будут судить жителя Владимира, которого обвиняют в смертельной аварии. ДТП случилось 17 августа прошлого года. Водитель отвлекся на упавший в салоне телефон. Фигурант управлял
[url=https://33live.ru/novosti/03-03-2025-vladimirec-nasmert-sbil-motociklista-otvlekshis-na-upavshij-telefon.html]Владимирец насмерть сбил мотоциклиста, отвлекшись на упавший телефон[/url] - В Суздале будут судить жителя Владимира, которого обвиняют в смертельной аварии. ДТП случилось 17 августа прошлого года. Водитель отвлекся на упавший в салоне телефон. Фигурант управлял