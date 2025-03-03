В Суздале будут судить жителя Владимира, которого обвиняют в смертельной аварии. ДТП случилось 17 августа прошлого года. Водитель отвлекся на упавший в салоне телефон. Фигурант управлял

В Суздале будут судить жителя Владимира, которого обвиняют в смертельной аварии. ДТП случилось 17 августа прошлого года. Водитель отвлекся на упавший в салоне телефон. Фигурант управлял автомобилем ВАЗ-21093. Он двигался по дороге «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» на территории Суздальского района. Столкновение произошло в 11:41 на 7-м километре пути. Из пресс-релиза прокуратуры области В какой-то