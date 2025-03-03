Участники соревновались в двух номинациях: «Ансамбль народных инструментов» и «Оркестр народных инструментов».

Оркестр русских народных инструментов Владимирского областного музыкального колледжа им. А.П. Бородина одержал впечатляющую победу на IV Всероссийском конкурсе ансамблей и оркестров народных инструментов, прошедшем 1 марта в Ивановском музыкальном училище. Коллектив, руководимый Александром Шапошниковым, был признан лучшим, продемонстрировав виртуозное исполнение и высокий уровень профессионализма.Конкурс собрал лучшие коллективы из всей страны, и жюри возглавил известный дирижёр Венедикт Пеунов. Участники соревновались в двух номинациях: «Ансамбль народных инструментов» и «Оркестр народных инструментов». Победа оркестра стала важным достижением и подтверждением его значимости в развитии народной инструментальной музыки.Напомним, ранее мы писали, что