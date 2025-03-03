Больших пауков со всего света можно будет увидеть во владимирском Музее природы. Выставка под названием «Планета пауков» откроется 5 марта, рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского

Больших пауков со всего света можно будет увидеть во владимирском Музее природы. Выставка под названием «Планета пауков» откроется 5 марта, рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В 40 террариумах посетителей будут ждать 25 разновидностей самых крупных арахнид – пауков-птицеедов и скорпионов, а также насекомых, которыми питаются восьмилапые – палочников, гигантских кузнечиков, мадагаскарских и аргентинских тараканов. Выставку