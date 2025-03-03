Мужчина из ДНР стал гражданином России в 2023 году.

Прокуратура Владимирской области помогла бывшему ликвидатору аварии на Чернобыле увеличить пенсию. Мужчина из ДНР стал гражданином России в 2023 году. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Он обжаловал в суде размер своей пенсии, и суд обязал Пенсионный фонд повысить ее на 7 тысяч рублей в месяц. Он участвовал в ликвидации последствий Чернобыля в 1987 году и обратился с просьбой о пересчете пенсионных выплат, поскольку его трудовой стаж не был учтен. В результате доначислено более 155 тысяч рублей с марта 2023 года.Напомним, ранее мы писали, что