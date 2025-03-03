Овчарня не была оборудована необходимыми дезинфекционными барьерами.

Владимирская прокуратура провела проверку семейной фермы, получившей более 6.7 млн рублей государственной субсидии на развитие. В ходе проверки выяснилось, что на выделенные средства было закуплено 300 породистых овец и баранов, однако ферма допустила серьезные нарушения.В частности, овчарня не была оборудована необходимыми дезинфекционными барьерами, а навоз хранился без соблюдения норм. Также были зафиксированы случаи нападения собак на стадо.Прокуратура выдала представление с требованием устранить нарушения, предоставив время для их исправления.